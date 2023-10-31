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【美國經濟數據】美國消費信心超預期｜房價指數升0.6%　超預期

股市 22:18 2023/10/31

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美國8月FHFA房價指數按月升幅由0.8%放緩至0.6%，但仍超預期的0.5%。8月S&P/CS20座大城市房價指數以年率計2.2%，超預期，前值上修至0.2%。

美國第三季僱用成本指數升1.1%，超預期，前值為1%。

10月MNI芝加哥PMI報44，低於預期的45，前值為44.1。

10月諮商會消費者信心102.6，超預期的100.5，前值為103。

===以下是10月30日數據===

美國10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為負19.2，低於預期負16及9月負18.1

===以下是10月27日數據===

美國9月PCE物價指數按年升3.4%，符合市場預期，前值下修至3.4%，按月方面，增幅為0.4%，稍高於預期0.3%，前值為0.4%。9月核心PCE物價指數按年升3.7%，符合市場預期，前值下修至3.8%，按月則升0.3%，符預期，前值升0.1%。

9月個人支出按月升0.7%，高於預期的0.5%，前值為0.4%，而個人收入按月升0.3%，低於預期0.4%，前值為0.4%。

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值為63.8，高於初值63。

===以下是10月26日數據===

美國第三季GDP初值按季升4.9%，高於預期4.5%，亦較第二季的2.1%加速，個人消費支出大增，由第二季的0.8%，增加至第三季的4%，私人企業投資亦增8.4%，政府支出亦同時加速，由3.3%加速至4.6%。

至於個人收入與儲蓄，第三季個人收入增加0.9%至23萬億美元，其中政府升幅2%，私營企業升幅1.3%。

儲蓄則跌25%，由1萬億美元跌至7769美元，整體儲蓄相對於全國收入下跌，由5.2%跌至3.8%。

9月耐用品訂單初值按月升4.7%，遠高於預期1.8%，前值為跌0.1%。

美國上周首領失業救濟人數由20萬回升至21萬人，低於預期的20.7萬人，前周連續申領失業救濟人數由172.7萬升至179萬人，同樣低於預期的174萬人。

美國9月零售庫存按月升0.3%，多過預期0.2%，前值為0.6%。9月批發存貨初值按月持平，少過預期升0.1%，前值為跌0.1%。

===以下是10月25日數據===

美國9月新屋銷售按月升12.3%至75.9萬間，市場原預期僅微升0.1%至68萬間。

美國上周30年定息按揭利率由7.7厘升至7.9厘，按揭申請宗數按周跌1%，其中加按申請增2%，但較1年前仍低8%，新置業按揭申請宗數跌2%，以及較1年前低22%。MBA經濟師Joel Kan指出，10年期債息上周繼續攀升，因環球投資者仍然憂慮利率更高、更長久，以及新增的財政赤字。

現時加按佔按揭申請宗數不到三分之一，而在兩年前，當利率徘徊低位時，佔按揭申請達三分之二。

當地房地產業界指出，買家不僅要應付更高的利率，而且應對低度的供應，現時房地產市場基本上處於凍結狀態。

===以下是10月24日數據===

美國10月標普美國全球製造業PMI初值為50，高於預期49.5及上月49.8；10月服務業PMI由9月50.1升至50.9，較預期49.9為高。

美國10月里奇蒙分行製造業指數為3，符預期，前值為5。

===以下是10月19日數據===

美國上周首領失業救濟人數跌至19.8萬人，低於預期的21萬及上周21.1萬，前周連續申領失業救濟人數由170.5萬人升至173.4萬人，高於預期的171萬人。

美國10月費城聯儲製造業指數為負9，低於預期負7，前值為負13.5。

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

===以下是10月17日數據===

美國9月建築許可按月跌4.4%至147.3萬間， 高於預期的145.3萬間，前值154.1萬間。9月新屋開工按月跌7%至135.8萬間，低於預期的138.3萬間，前值下修至為126.9萬間。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，房屋貸款需求創1995年以來最低水平，30年定息按揭由7.67厘升至7.7厘，上周按揭申請宗數按周跌6.9%，新置單位按揭申請按周跌6%，較一年前跌21%；再融資申請按周跌10%，較一年前跌12%。

===以下是10月17日數據===

美國公布9月零售銷售市道熾熱，雖然由0.8%回落至0.7%，仍超預期的0.3%；核心零售銷售由0.9%放緩至0.6%，但同樣超預期0.2%。

9月工業生產按月升0.3%，高於預期，市場原預期持平，前值為0.4%。

10月NAHB房屋市場指數由9月45跌至40，低於預期44，連續3個月下跌。

===以下是10月13日數據===

美國9月進口價格指數按年由跌3%縮窄至跌1.7%，低於預期跌1.4%，按月升0.1%，低於預期升0.5%及前值升0.6%。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值為63，低於預期67及9月終值68.1。

===以下是10月12日數據===

美國9月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，前值為3.7%，受累能源價格上升，按月升0.4%，高於預期0.3%，前值為0.6%。而核心CPI按年升4.1%，符預期，前值為4.3%，按月升0.3%，符預期，前值為0.3%。

美國上周首領失業救濟人數維持20.9萬人，低於預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由167.2萬人升至170.2萬人，高於預期的167.6萬人。

===以下是10月11日數據===

美國9月PPI最終需求（衡量由生產者從其商品及服務中獲得的收入）按月由0.7%減速至0.5%，但仍超預期的0.3%，按年由2%增至2.2%，遠高於預期1.6%。核心PPI按月增速由0.2%增至0.3%，超預期0.2%；核心PPI按年增速急增至2.7%，遠較預期2.3%及8月2.5%為高。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.53厘升至7.67厘，按揭申請宗數按周升0.6%。

===以下是10月10日數據===

美國9月NFIB 小型企業樂觀指數下降0.5個百分點，至90.8，連續21個月低於近49年平均水平的98，市場預期為91，前值為91.3。

===以下是10月6日數據===

美國9月非農就業人口新增職位升至33.6萬，遠高於預期的17萬，前值上修至22.7萬；失業人口維持640萬人，失業率維持3.8%，高於市場預期3.7%。

新增職位中，酒店業增長9.6萬人，高於過去12個月平均的6.1萬人，其中餐飲場所亦增加6.1萬人，並恢復至疫情大流行前水平。政府招聘增加7.3萬人，亦高於平均的4.7萬人速度。保健行業增加4.1萬職。社會工作者亦增加2.5萬職，交通及貨倉增加9000職。不過，資訊行業淨減5000職，其中聲話行業跌7000職，5月以來累減4.5萬職，或反映荷里活工潮。

而9月平均時薪按年升4.2%，低於預期4.3%，按月則升0.2%，低於預期0.3%；勞動參與率維持62.8%。

===以下是10月5日數據===

美國上周首領失業救濟人數由20.5萬回升至20.7萬人，但低於預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由166.5萬人回落至166.4萬人，同樣低於預期的167.1萬人。

全球就業、商業和高管培訓公司 Challenger， Gray & Christmas公布，美國僱主9月份裁減47457份職位，較8月份的75151份減少36.9%，較去年同期的8.15萬份增加58.2%。

美國8月貿易逆差為583億美元，較7月647億美元及市場預期623億美元為少。

===以下是10月4日數據===

美國9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，幾乎來自休閒及酒店業，增加9.2萬職，前值為上修至18萬。另外，年率計工資增長放緩至5.9%，是連續12個月放緩。ADP為統計私營部門超過2500萬員工數據。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.41厘升至7.53厘，按揭申請宗數按周下跌6%。

另外，美國9月ISM非製造業指數為53.6，大致符合市場預期的53.5，前值為54.5。而9月Markit服務業PMI終值為50.1，較初值低0.1，綜合PMI終值為50.2，較初值高0.1。

===以下是10月3日數據===

美國8月JOLTS職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期881.5萬及7月882.7萬。

===以下是10月2日數據===

9月標普美國全球製造業PMI終值上修至49.8，遠高於初值及預期48.9；9月ISM製造業指數升至49，較預期47.9及8月47.6為高。

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