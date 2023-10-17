【投資銀行】高盛CEO據報放棄高調DJ演出　原因是......

高盛（美：GS）董事長兼行政總裁蘇德巍（David Solomon）據報已決定不再在吸引眾人目光的公開活動進行DJ表演，原因是有人質疑該嗜好分散蘇德巍領導該家華爾街巨企的注意。

蘇德巍向來熱愛DJ演出，以往逢周末會到夜店做DJ，更曾出專輯。外媒引述消息人士透露，蘇德巍一年前已認為由於會引發不必要的媒體關注，而決定不再做DJ演出。對上一次做DJ表演是去年7月受邀芝加哥Lollapalooza 音樂節。高盛發言人回覆有關外媒指，蘇德巍有逾一年沒進行公開的DJ表演，「音樂並沒有讓蘇德巍從工作分心。媒體的關注造成了分心」。

蘇德巍早於2017年被《紐約時報》揭露DJ「D-Sol」的身份，當時他是高盛聯席總裁，是行政總裁候選人選之一。2019年他接受外媒訪問時曾談及自己該嗜好，稱：「你知道嗎，這就是我，無人會告訴我不要打高爾夫球，為什麼我不應該（做DJ）？就因為我是行政總裁？」

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編輯：胡學能