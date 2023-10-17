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【美股業績】美銀第三季多賺11%至73億美元　純利及收入齊勝預期　盤前漲

股市 20:26 2023/10/17

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美銀第三季多賺11%至73億美元　純利及收入齊預期　

美銀（美：BAC）公布業績，第三季純利按年增加10.5%至72.7億元，勝預期的66億美元；每股盈利0.9美元。期内，收入按年升2.7%至251.67億美元，勝預期的251.3億美元。淨利息收入143.79億美元，按年增加4.5%，主要由高息環境及貸款增長帶動；非利息收入107.9億美元，按年微增0.5%。

美銀盤前升0.74%，新造27.2美元。

美銀第三季信貸撥備為12.3億美元，按年激增37.4%；貸款淨核銷金額為9.31億美元，相較於去年同期及上季有所增加，但仍低於疫情前的2019年第四季度水平。

截至9月底，美銀貸款總額為1.05萬億美元，與預期持平，較去年第3季末增加170億美元；平均存款額達1.9萬億美元，較去年第3季末跌870億美元，但較上季末上升100億美元。

美銀一級資本（CET1）比率為11.9%，較2023年第二季增加29個基點，高於監管最低要求的240個基點；股東權益報酬率為11.2%；有形股東報酬率股權比例為15.5%。

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編輯：伍鍵文

美國銀行（BofA，美：BAC） 美股
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