【著數優惠】京東物流港快遞服務升級 京東國際買滿199人民幣 享3kg送貨上門服務 

京東物流(02618)旗下京東快遞升級港澳快遞服務，在港澳開設多個快遞營運中心，其中香港同城快遞最快可4小時送達。公司也推出針對香港用戶的優惠，香港用戶於京東國際買滿199人民幣，可即享3kg包郵送貨上門服務 。

京東快遞宣布，透過在香港和澳門開設多個快遞營運中心，實現港澳地區的全環節自營與揀運環節優化，為當地居民提供同城快遞、港澳互寄以及港澳至內地的互發互寄與送貨上門服務。京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，公司已在葵青、元朗、沙田、觀塘及澳門開設5間快遞營運中心，為用戶提供同城快遞、港澳互寄，以及港澳和內地的互發互寄與送貨上門服務。現時香港同城快遞最快可4小時送達，夜間派送時間亦將延至晚上10時。

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京東快遞將提升港澳服務，亦將全面提升京東國際在港澳地區的商品寄遞時效和服務體驗。更多京東國際的「平靚正」商品，將透過京東快遞的高效服務寄遞至兩地消費者手中。京東國際將向香港消費者提供滿人民幣199元包郵3kg 的京東物流宅配服務，以及全港自提包郵等商品服務；澳門消費者方面，由10月17日至31日，可享買滿人民幣 99元包郵3kg等多重優惠。



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作為京東旗下進出口商品一站式消費平台，京東國際出口板塊（全球售）以京東主站為引擎，利用京東積累多年的交易、支付、物流、營銷、技術等商業基礎設施，不斷擴展京東的生態模式，面向港澳台及全球華人輸出海量優質商品。在港澳地區，京東國際的手機通訊、家居家電、電腦辦公、日用百貨等商品成為最受歡迎的品類。尤其是廚房小電、清潔電器等品類近年來增長迅猛。



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值得一提的是，在京東 618 和京東 11.11 期間，港澳兩地銷售均呈現連續大幅增長，京東 618、京東 11.11 已經成為港澳消費者重要的購物節點。豐富的商品選擇、品質力、價格力和不斷提升的一站式服務，讓京東國際成為更多港澳消費者的新選擇。







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