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【新股IPO】內地遊戲卡製造商卡游擬最快明年來港上市

股樓投資 16:33 2023/10/17

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消息指，內地動漫主題遊戲卡及文具製造商卡游考慮最快明年來港上市，並已聘任中金及摩根士丹利籌備上市事宜，集資最多數億美元，視乎市場情況而定，惟現在商討處於初期階段，詳情例如參與的投行及上市時間表都可能有變。


 

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卡游以上海及浙江為基地，生產動漫主題遊戲卡，例如超人奧特曼、彩虹小馬、三國志的人物等，公司擁有超過50個知識產權合作項目，包括本地及海外品牌。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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記者：張以正

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