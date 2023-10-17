【新股IPO】內地遊戲卡製造商卡游擬最快明年來港上市

消息指，內地動漫主題遊戲卡及文具製造商卡游考慮最快明年來港上市，並已聘任中金及摩根士丹利籌備上市事宜，集資最多數億美元，視乎市場情況而定，惟現在商討處於初期階段，詳情例如參與的投行及上市時間表都可能有變。







【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

卡游以上海及浙江為基地，生產動漫主題遊戲卡，例如超人奧特曼、彩虹小馬、三國志的人物等，公司擁有超過50個知識產權合作項目，包括本地及海外品牌。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正