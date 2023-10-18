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【盈喜盈警】比亞迪料第三季淨利潤按年升67%至102%　受惠新能源汽車銷售量續創新高、股價升逾4%

股市 09:24 2023/10/18

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【盈喜盈警】比亞迪料第三季淨利潤按年升67%至102%　受惠新能源汽車銷售量續創新高

比亞迪 （01211） 受惠新能源汽車銷售量持續造好，比亞迪於深交所發公告指，預期第三季度歸屬上市公司股東的淨利潤為95.46億至115.46億元（人民幣，下同），按年升67%至102%，扣除非經常性損益後的淨利潤為86.1億至105.1億元，按年升61.3%至96.9%。比亞迪股價升4.6%，開報251.8元。

比亞迪指，新能源汽車產業延續良好的成長勢頭，公司新能源汽車銷售量持續創下歷史新高。儘管第三季行業競爭加劇延續，公司憑藉著不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，公司獲利持續向好。手機零件及組裝業務方面，受惠於海外大客戶份額提升及安卓客戶需求回升、新能源汽車及新型智慧產品等業務持續高速成長，產能利用率持續提升，業務結構進一步優化，獲利能力也持續改善。

至於今年首三季，比亞迪預期淨利潤為205億至225億元，按年升120.2%至141.6%，扣除非經常性損益後的淨利潤料為183億至202億元，按年升118.8%至141.5%。

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編輯：袁諾曦

比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪
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