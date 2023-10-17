【內房危機】 碧桂園美元債付息寬限期將到期 若未繳付或觸發違約

外電報道，傳正出現資金問題的內房碧桂園（02007）一期美元債的兌息寬限期將於近日截止，兩位債券持有人表示，直至今日中午12時尚未收到款項。碧桂園尚未明確寬限期正式結束的日期。該債券履約情況將決定公司能否避免發生首次公開美元債違約。

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《彭博》匯總數據顯示，這期2025年到期的美元票據9月17日應償付1,538萬美元，因逢周末實際付息日為9月18日。持有人稱未如期收到款項，付息進入30日寬限期。上周，公司未支付某債務項下本金金額為4.7億元的到期款項，並預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務。

據報，碧桂園實控人楊氏家族向公司提供3億美元無息借款，且創始人楊國強出售私人飛機償債。投資者密切關注境內外債務問題化解如何從中獲益。市場認為，上述無息借款或有助於碧桂園與海外債權人潛在的債務談判。

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