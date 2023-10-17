【新股IPO】廣州謝諾投資集團擬明年來港上市 集資規模及上市時間仍未落實

引述外電報道，廣州謝諾投資集團考慮最快明年來港上市，現正與顧問洽淡，不過上市計劃仍在早期階段，集團未決定最終的集資規模及上市時間表。







【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

謝諾投資集團於2013年成立，合共投資逾40間新高技術及先進製造業企業，包括寧德時代及容百科技等。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報告稱，隨着公司管綫優先級順序調整，以及開展國際商業合作，公司國內研發費用將保持合理增長。該行預計公司2023至2025年純利約為8,700萬美元、-700萬美元和1.68億美元。由於公司持有現金8.56億美元，料盈虧平衡前暫無融資壓力。

【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛