▲ 【HK Express】11月起停接旅行團 香港快運CEO透露僅3家旅行社受影響：「新調整可釋放更多機位」

有本地旅遊業界指出，國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express），將於11月及12月所有航點停止向旅行團提供團體訂票。香港快運行政總裁毛潔瓊今日再次回應事件，她解釋，今年首9個月系列團業務只佔香港快運總座位銷量2%，而且業務數據顯示，系列團實際成行率不足一半，二人同行、四人同行的小團產品更受歡迎，最新調整有利釋放更多機位。

毛潔瓊稱，香港快運與本地超過300家旅行社及代理保持合作關係，是次調整雖有3家旅行社受影響，但卻釋放出更多機位，可以投放在與其他代理的小團產品合作及推出更多面向公眾的機票優惠，並會繼續與業界合作，開發不同產品滿足乘客的出行需求。

香港快運：今年底運力可達疫情前130% 年內已載客310萬

她指出，香港快運年內已接載超過310萬名乘客，當中近7成是從香港出發的本地市民，航班數量將進一步增長，預計到今年年底達至疫情前的 1.3 倍。

毛潔瓊又指，與其他低成本航空公司相似，香港快運業務主要來自散客（FIT），並直接透過航空公司的網站預訂。

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編輯：麥德銘