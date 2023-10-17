  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本旅遊】香港航空12.18起開通直航往返香港和函館及米子的航班　每周各營運4班（附航班時間）

股市 18:53 2023/10/17

分享：

分享：

【日本旅遊】香港航空12.18起開通直航往返香港和函館及米子的航班　每周各營運4班

本港航空市場逐漸復甦，香港航空（Hong Kong Airlines）宣佈，冬季將開通直航航班往返香港和函館及米子的服務。兩個冬季航班將於2023年12月18日至2024年2月24日期間運行，分別每周各營運4班。香港航空亦是唯一營運此條兩日本航線的香港航空公司。

函館是香港航空今年新開通的第五個航點，將於冬季期間每周一、二、四及六營運，與公司現有的札幌航班完美配合，以滿足港人在冬季旺季期間渴望前往北海道旅遊的需求。乘坐香港航空航班的旅客可以從札幌出發、函館回程，或直飛函館、札幌回程，以探索北海道的南部和中部地區。

香港航空的日本航線網絡覆蓋9大航點

另外，香港航空同時恢復冬季米子航班，旅客可配合現有大阪航班，一併造訪米子與大阪。繼函館及米子航班投入冬季服務後，香港航空的日本航線網絡將覆蓋9大航點，包括現有的札幌、東京（成田）、大阪、沖繩、名古屋、福岡和熊本服務。

香港航空來往香港和函館及米子的航班詳情如下（所有時間均為當地時間）：

航線航班號碼起飛時間抵達時間運作班次
香港 – 函館HX59211301700週一、二、四、六
函館 – 香港HX59318002250
香港 – 米子HX6508151230週一、三、五、日
米子 – 香港HX65113301640
開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

相關文章：【HK Express】香港快運停止向旅行團提供團體票　東瀛遊：影響不大　縱橫遊：日本團費至少加一成

相關文章：【航空恢復】香港航空事隔7年　12月重推熊本航線、每周三班往返

編輯：陳韻妍

航空 港股 函館 北海道 香港航空 日本 香港 大阪 東京
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HK Express】11月起停接旅行團　香港快運CEO透露僅3家旅行社受影響：「新調整可釋放更多機位」

下一篇文章

【美股盤前】美零售銷售數據公布前　美債息升穿4.75厘　道指期貨偏軟跌90點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款