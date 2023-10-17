【日本旅遊】香港航空12.18起開通直航往返香港和函館及米子的航班　每周各營運4班（附航班時間）

▲ 【日本旅遊】香港航空12.18起開通直航往返香港和函館及米子的航班 每周各營運4班

本港航空市場逐漸復甦，香港航空（Hong Kong Airlines）宣佈，冬季將開通直航航班往返香港和函館及米子的服務。兩個冬季航班將於2023年12月18日至2024年2月24日期間運行，分別每周各營運4班。香港航空亦是唯一營運此條兩日本航線的香港航空公司。

函館是香港航空今年新開通的第五個航點，將於冬季期間每周一、二、四及六營運，與公司現有的札幌航班完美配合，以滿足港人在冬季旺季期間渴望前往北海道旅遊的需求。乘坐香港航空航班的旅客可以從札幌出發、函館回程，或直飛函館、札幌回程，以探索北海道的南部和中部地區。

香港航空的日本航線網絡覆蓋9大航點

另外，香港航空同時恢復冬季米子航班，旅客可配合現有大阪航班，一併造訪米子與大阪。繼函館及米子航班投入冬季服務後，香港航空的日本航線網絡將覆蓋9大航點，包括現有的札幌、東京（成田）、大阪、沖繩、名古屋、福岡和熊本服務。

香港航空來往香港和函館及米子的航班詳情如下（所有時間均為當地時間）：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 函館 HX592 1130 1700 週一、二、四、六 函館 – 香港 HX593 1800 2250 香港 – 米子 HX650 815 1230 週一、三、五、日 米子 – 香港 HX651 1330 1640

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編輯：陳韻妍