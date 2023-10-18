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肯亞全勝律師突被捕 被揭原是「無牌大狀」

環球社會熱點 08:05 2023/10/18

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非洲國家肯亞一名保持全勝紀錄的律師突然遭到拘捕，被揭發原來他一直在沒有合法律師執照下打官司。據悉，男子是盜竊一名真實律師的身份行走法律界多時。

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英媒報稱，「無牌大狀」名為「Brian Mwenda」，據悉他所參與的26場官司中全數獲勝。但上周Brian Mwenda突然被捕，因為「正牌」發現自己無法登入在肯亞律師公會（LSK）的帳戶，舉報身份被他人盜用。

真正身份主人名為Brian Mwenda Ntwiga，與冒牌姓名只差一個字。LSK指Ntwiga的電郵地址被盜取，並利用其身份在LSK開設的公會帳戶。Ntwiga表明，從未申請執業證書，因此LSK相信他的身份被人盜用。

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肯亞媒體指出，「Brian Mwenda」不止無牌，甚至從未接受法律相關訓練。「Brian Mwenda」偷取身份後，更改帳戶大頭照及開始接案。

事件引發肯亞法律界人士震怒，但當地社會不少人士認為事件十分幽默。有人認為冒牌律師即使無法律訓練仍然打羸官司，證明他具備聰明才智，據悉當地甚至有人支持冒牌律師，願意援助他成為真正律師。

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責任編輯：吳漢培

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