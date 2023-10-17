【體育用品股】 安踏目標未來三年FILA流水達500億　兩品牌有潛力成百億品牌？

▲ 【體育用品股】 安踏目標未來三年FILA流水達500億

安踏 （02020） 發布2024年至2026年的發展規劃，目標未來三年安踏品牌流水將保持雙位數增長、FILA品牌實現400至500億流水的目標，並將DESCENTE與KOLON SPORT力爭打造成集團的第三個百億品牌。

安踏指，未來三年將聚焦大眾專業運動賽道，重點突破跑步、籃球等核心品類，加大創新和數字化投入，持續強化產品品質價值比優勢和多元化多模式的終端體驗。

另外，安踏正在穩步推動海外業務拓展。安踏指，作為多品牌全球化佈局的第一站，目前集團已成立東南亞國際事業部，並在新加坡、馬來西亞、菲律賓等國的核心商圈開展了直營零售業務。

安踏於2019年收購Amer Sports（亞瑪芬集團）。安踏指，未來3年，亞瑪芬集團將繼續強化中國、北美、歐洲「三大市場」，推進五個「10億歐元」戰略。目前，安踏與亞瑪芬已形成「雙輪驅動」的全球化戰略佈局。

安踏表示，近兩年運動鞋服行業復甦速度跑贏消費大盤，並呈現出消費兩極分化、需求小眾細分、行業集中度下降等趨勢。從頂尖到大眾，運動鞋服在不同消費層級均保持中高速增長，依然是一條優質賽道。集團相信，隨著戶外、兒童及女性等市場的快速增長，運動鞋服的新場景新品類的機會仍在不斷湧現，集團的多品牌協同價值將進一步突顯。

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編輯：袁諾曦