【消費旺季】馬莎百貨英國招募10,000新職缺　應付聖誕節旺季

馬莎百貨（Marks & Spencer）日前宣布在英國招募10,000名新的客戶助理，在節日期間為其門市提供支援。新增崗位比去年增加了40%以上，新招聘的客戶助理將於11月19日加入，還將享受一系列福利，包括從第一天起就享受20%的同事折扣。

【香港出口】戰爭風險減全球需求 商會：香港貿易利潤將更低

馬莎百貨在新聞稿表示，客戶助理是企業的代表，負責為客戶提供良好的購物體驗，並支持和推廣產品。工作包括從在車間和服務點為客戶提供服務，確保貨架和導軌始終備有產品，到與客戶互動以了解他們的需求並提出建議，客戶助理的角色多種多樣且工作範圍廣泛。

新同事將於11月19日加入馬莎百貨，並提供靈活的工作模式。同事還將享受到一系列福利，包括從上班第一天起就享受20%的員工折扣。

馬莎百貨營運總監Sacha Berendji表示：「今年我們將招募更多同事，以確保始終有人提供支援和建議。對於馬莎百貨來說，聖誕節期間是繁忙但令人興奮的時刻，許多同事在聖誕節開始了他們的馬莎百貨職業生涯，此後在整個業務上取得了進步。憑藉一系列的職位和靈活的工作模式，任何有興趣參與今年聖誕節特別活動的人都應該訪問我們的職業網站進行申請。」

【管理不善】英調查指企業管治差或致3成員工辭職

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。