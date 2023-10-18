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【香港出口】戰爭風險減全球需求　商會：香港貿易利潤將更低

商業 11:00 2023/10/18

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香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌6.9%及3.9%。中華出入口商會表示地緣政治、俄烏戰爭，加上最新的以巴衝突，環球需求將更進一步下跌，預期下跌趨勢至少延續到明年。他指港商無法將通脹導致的進口價格上升，透過提升出口價格轉嫁出去，勢更加壓縮香港貿易的利潤。

【香港出口】8月港對外商品貿易　出口及進口貨量各下跌6.9%及3.9%

2023年8月香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別同比下跌6.9%及3.9%。與去年8月比較，商品整體出口價格及進口價格則分別同比上升3.7%及3.8%。

與去年8月比較，輸往台灣（-23.7%）、美國（-16.0%）、印度（-12.5%）及中國內地（內地）（-4.7%）的整體出口貨量錄得跌幅。輸往越南的整體出口貨量則上升6.6%。同時輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（9.4%）、越南（4.5%）、內地（3.6%）、美國（3.4%）及台灣（2.7%）。

出入口商會：戰爭風險削弱環球需求

中華出入口商會副秘書長李志峰表示，可以預期這跌勢會持續到至少明年：「本來在地緣政治爭拗、俄烏戰爭影響下，環球需求已經減弱，最近更重新出現以巴衝突，戰爭風險勢將更進一步削弱需求，可以預期出口下跌趨勢會延續。」他指出從出口和入口價格升幅可見，香港貿易商人的利潤將進一步被壓縮。

「正常來說，進口並加工後，出口價格會提高，但8月份的出口價格上升3.7%，進口價格上升3.8%，也就是倒轉了。這反映通脹導致的進口價格上升，但因為全球需求薄弱，港商難以透過提升出口價格轉嫁出去，這勢將更加壓縮香港貿易的利潤。」他說。

此外，從輸往台灣和美國的貨量減少，他認為這代表中國正突破美國的科技封鎖：「一般輸往台灣的都是電子業加工，輸往台灣貨量減少或是因為中國的科技已突破封鎖，以華為Mate 60手機為例，就有9成零部件是在中國境內完成，已不再需要在台灣加工，這供應鏈轉變將減少對香港的轉口的依賴，對香港未必是好事。」

【中日交流】阿里影業引日語電影入內地　《鈴芽之旅》8.55億元成票房冠軍

本報記者：李智賢

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