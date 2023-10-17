委內瑞拉與反對派重啟談判 或使美國放寬制裁

委內瑞拉政府和反對派在中斷一年後將恢復談判，旨在解決該國長期的政治和經濟危機。總統馬杜羅宣布，談判將為即將舉行的2024年大選提供選舉保障，此舉有可能為美國放鬆制裁鋪平道路。

美國早已表示願意取消部分制裁，以換取馬杜羅在民主方面的讓步，初步措施可能涉及有限的制裁減免，如取消對委內瑞拉銀行業的限制，但條件是組織符合國際標準的公平選舉。

這些進展表明拜登政府對委內瑞拉的態度發生轉變，擺脫了前總統特朗普的「最大施壓」策略，顯示出與加拉加斯在能源、移民和政治改革等各方面進行接觸的意願增強。

會談預計將在巴巴多斯舉行，可能達成的協議包括確定明年下半年的選舉日期、國際觀察員的參與以及目前被禁止擔任公職的反對派人士的參與。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

然而，是否所有反對派候選人都能被解禁仍存在不確定性，一些反對派對馬杜羅兌現承諾的決心持懷疑態度。美國正在密切關注馬杜羅遵守其最新承諾的情況，任何制裁措施放寬都將取決於他是否遵守商定的步驟。

雖然拜登政府尋求增加石油流向全球市場，以應對各種因素導致的價格上漲，但分析人士指出，委內瑞拉石油行業十多年來一直缺乏大量投資，重振該行業需要時間。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機