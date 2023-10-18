【餐飲新浪潮@iM網欄】2024年餐飲四大新趨勢 行銷推廣可以點配合？（上）

2024年就來到了！咦，不是還有2個多月嗎？事實上，對於眾多餐飲業者來說，現在正要密鑼緊鼓地準備今年年尾至下年年頭的旺季潮。除了因為冬天普遍會吃得更多、更豐盛外，聖誕節、新年、農歷新年等接下來一連串節日，都是消費潮的重點節日。2024年真的非常接近了！

所以，不少餐廳已經開始著手籌備下年的主打和特色。由於消費者需求和科技發展不斷改變，相信2024年餐飲業會有幾大新趨勢！以下除了會逐一介紹這些新趨勢外，還會分享應該如何運用行銷推廣去迎接這些變化。

沉浸式餐飲體驗

不論中西，食飯的意義都尤其重大，都有強調一家人團聚之意。今時今日，食飯的意義當然不止團圓，但「食飯點止只係食飯」這一點，依然不變。

消費者對就餐體驗的要求不斷提高，「沉浸式的用餐體驗」將成為2024餐飲業的重要趨勢。消費者不再滿足於眼前美食的滋味，他們更期待互動式就餐方式，如廚師表演菜餚、調酒大師教學、甚至主題式的用餐活動等。

卡通主題的餐飲空間，與動漫聯名的菜式，這些當然永不會過時，但現在有更新穎的玩法。有餐廳會利用VR、AR的技術，讓食客在虛擬現實開餐，而有了這技術，甚至可以做到每張飯桌劇情不一，個性化的每一個食客的餐飲體驗，令他們感受尊貴對待。

例如最誇張可以舉新加坡一個餐飲項目Absurdities作例子，這間一位難求的活動餐廳，結合了密室解謎和餐飲體驗，食客在活動前 24 小時才會收到通知，說明集合的位址與注意事項。整場餐飲體驗，有六個可供用餐的房間，每個房間有特色的主題，各個風格各異，以及附有具房間主題特色的餐飲。而每次都需要解謎，才能進入下一個房間。把一餐玩到這樣，完全附合他們宣傳的字句：「anti-fine dining, FUN-dining」

無論如何，由新加坡這個例子可以看到，「故事劇情」是餐飲體驗一個重要部份，因為這樣才能成功讓消費者感覺自己進入了一個異於現實的時空。而這個「故事劇情」，甚至能夠在顧客踏入餐廳之前，就已經開始。關鍵就量行銷，行銷能夠讓顧客吸收到任何與餐廳有關的資訊時，就已經把故事植入顧客的腦袋中。另外，富有故事性的一餐，將更容易在社交媒體上分享，增加曝光。

如何將純粹的味覺享受，變成多感官的文化體驗，當然是考餐廳的創意和理念。但只要餐廳透過各種線上、線下渠道去展示他們的特色體驗，就一定能吸引不同人群。每一次用餐，都讓顧客有難忘的回憶，這不就是造就品牌差異化的基本嗎？

強調本地採購

本地採購是2024餐飲業的另一大趨勢。這個趨勢的出現，當然是因為好味！當地採購可以確保食材更新鮮。而當餐廳與周邊農場、食品生產商緊密合作時，餐廳在使用當季時令食材時，就更得心應手。

而事實上，現代消費者除了追求滋味，也非常注重食材的可追溯性以及食物里程，也令他們更樂意解囊支持本地農業和供應商的餐廳。

因此，行銷宣傳這些餐廳時，除了要談自己餐廳的特色外，也更需要突出食材的本地特色，如講述供應商的故事、對持續發展理念的認同、對社區的支持等。而當餐廳的菜單隨時令食材變動時，每一次都要把廚師的心意和理念雕琢得夠好，才更能吸引更多消費者注意。

餐飲市場很激烈，但也正因為激烈，各間餐廳都施展渾身解數，才令香港餐飲業如此盛放。本地採購絕對令一間餐廳脫穎而出的一道妙方，但有妙方還是不夠的，還需要讓行銷好好配合產品和食材的優勢，說好一個有關滋味如何Farm to table的故事。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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