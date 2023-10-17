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LinkedIn宣布今年第二輪裁員 涉668人

環球政經 13:00 2023/10/17

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微軟（MSFT）旗下LinkedIn宣布今年的第二輪裁員計劃，工程、人才和財務團隊的668名員工將受到影響，而這正值LinkedIn面臨收入增長放緩之際。

這些裁員人數佔LinkedIn 2萬名員工總數的3%以上，也是經濟不確定性導致科技行業裁員的大趨勢之一。雖然公司正在調整組織結構，精簡決策，但仍將繼續投資於戰略重點，並致力於為會員和客戶創造價值。

LinkedIn通過廣告銷售，以及為招聘和銷售專業人士尋找求職者提供訂閱服務創造收入。盡管該公司繼續擴大其社群，其會員已達9.5億人，但招聘放緩和廣告支出減少仍是該公司面臨的挑戰。

據就業公司Challenger， Gray&Christmas的報告，在科技行業中，今年上半年裁員人數眾多，共裁員141,516人，而上年同期裁員人數約為6,000人。

在2023年第四財季，LinkedIn的收入按年增長5%，低於上一季度10%的增幅。微軟將這些挑戰歸因於招聘和廣告支出的減少。盡管遭遇這些挫折，LinkedIn仍致力於實現其長期目標，並保持龐大而活躍的用戶群。

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撰文 : 林斯凱

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