豫豐花園業主趁低價買多間比家人　505萬買移民三房貨

中原地產梁健文表示，市場充斥利淡因素，交投疲弱，不少業主持續加大減價力度求售。分行新近促成屯門豫豐花園1座高層F室成交，實用面積584平方呎，三房間隔，叫價540萬元，業主已移民，見放盤多時未獲承接，加上有感後市不樂觀，不惜一減再減，累減35萬元或近7%，至505萬元成功沽出，折合實用呎價8,647元。

梁健文表示，買家為同屋苑業主，見樓價下調，趁機增持一伙予家人居住，見上址內櫳企理，景致開揚，減幅亦吸引，故拍板承接。原業主則於2013年4月以320萬元買入單位，持貨10年多，帳面獲利185萬元離場，單位期內升值約58%。

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