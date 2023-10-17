  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美監管機構：Tesla將召回逾5萬架Model X 已推出更新以修復問題

環球政經 16:00 2023/10/17

分享：

分享：

美國汽車監管機構周二表示，Tesla（TSLA）將召回54,676輛2021至2023年間生產的Model X型號，原因是車輛控制器可能無法檢測到制動液過低，也不會顯示警示燈。

美國國家公路和交通安全管理局（NHSTA）表示，Tesla已免費發布了一個OTA軟件更新，以修復該問題。

該監管機構補充說，截至10月10日，這家電動車製造商尚未發現任何可能與該問題有關的碰撞、傷亡事故。

Tesla對事件不予置評。

今年8月，NHTSA對28萬輛新TeslaModel 3和Model Y汽車的轉向失控和動力轉向報告展開調查。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

專題影片
【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁

點擊圖片放大
+11
+10

同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

青姐話
【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

汽車 Tesla 美國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款