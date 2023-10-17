美監管機構：Tesla將召回逾5萬架Model X 已推出更新以修復問題

美國汽車監管機構周二表示，Tesla（TSLA）將召回54,676輛2021至2023年間生產的Model X型號，原因是車輛控制器可能無法檢測到制動液過低，也不會顯示警示燈。

美國國家公路和交通安全管理局（NHSTA）表示，Tesla已免費發布了一個OTA軟件更新，以修復該問題。

該監管機構補充說，截至10月10日，這家電動車製造商尚未發現任何可能與該問題有關的碰撞、傷亡事故。

Tesla對事件不予置評。

今年8月，NHTSA對28萬輛新TeslaModel 3和Model Y汽車的轉向失控和動力轉向報告展開調查。

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