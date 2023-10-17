  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【REIT】陽光房地產基金首季物業組合租用率輕微改善至93.4%　續租租金負增長1.6%

股市 18:06 2023/10/17

分享：

分享：

【REIT】陽光房地產基金首季物業組合租用率輕微改善至93.4%　續租租金負增長1.6%

陽光房地產基金 （00435） 公布，2023/24財年截至9月底止首季，物業組合租用率為93.4%，較6月底微升0.1個百分點；其中寫字樓物業之出租率降0.2個百分點至92.9%，零售物業出租率則改善0.8個百分點至94.3%。物業組合的現行租金維持於每平方呎45.4元，季內錄得續租租金負增長1.6%。

寫字樓物業組合中，大新金融中心於9月底止租用率維持90.6%，現行租金為每平方呎41.8元，而上環／中環寫字樓物業組合租用率溫和下降，反映中小企在經濟復甦緩慢下持審慎態度。

零售物業方面，新都城一期物業完成翻新後引入若干新食肆，租用率回升至94.7%。上水中心購物商場及光華廣場出租率分別為98%及99.2%。不過，上水中心的幼稚園租戶（現佔其可出租面積約7.5%）或會遷出，其租用率可能因而下降。

相關文章：【業績｜REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12%　甲級寫字樓供過於求、空缺率16%　管理層料成新常態（第二版）

相關文章：【REIT】陽光房地產斥7.5億收購西九匯商場　裕泰興「太子爺」羅守輝折讓11.9%沽貨

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

編輯：陳韻妍

港股 香港物業 REITS 新都城 商廈 零售 陽光房地產基金（00435）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【體育用品股】 安踏目標未來三年FILA流水達500億　兩品牌有潛力成百億品牌？

下一篇文章

【國美493】國美廣東門店據報全綫關門　傳曾求助地方政府
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款