▲ 【REIT】陽光房地產基金首季物業組合租用率輕微改善至93.4% 續租租金負增長1.6%

陽光房地產基金 （00435） 公布，2023/24財年截至9月底止首季，物業組合租用率為93.4%，較6月底微升0.1個百分點；其中寫字樓物業之出租率降0.2個百分點至92.9%，零售物業出租率則改善0.8個百分點至94.3%。物業組合的現行租金維持於每平方呎45.4元，季內錄得續租租金負增長1.6%。

寫字樓物業組合中，大新金融中心於9月底止租用率維持90.6%，現行租金為每平方呎41.8元，而上環／中環寫字樓物業組合租用率溫和下降，反映中小企在經濟復甦緩慢下持審慎態度。

零售物業方面，新都城一期物業完成翻新後引入若干新食肆，租用率回升至94.7%。上水中心購物商場及光華廣場出租率分別為98%及99.2%。不過，上水中心的幼稚園租戶（現佔其可出租面積約7.5%）或會遷出，其租用率可能因而下降。

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編輯：陳韻妍