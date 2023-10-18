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【國美493】國美廣東門店據報全綫關門　傳曾求助地方政府　股價插8%創新低

股市 10:32 2023/10/18

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【國美493】國美廣東門店據報全綫關門、仍拖欠貨款　集團傳曾向地方政府求助

國美 （00493） 深陷財困，據《第一財經》從至少兩位華南家電供應商處獲悉，目前國美電器在廣東的門市已全部關閉，並且前期國美電器拖欠各供應商的貨款償還上尚未有進展。國美股價再創歷史新低，周三股價跌8%，現報0.045元，成交逾2000萬元，最新市值約21.5億元。

據內媒引述一位華南家電供應商表示，國美仍拖欠貨款，向國美追討貨款一事仍處於停滯狀態。國美電器在廣東省內剩餘一家門店營業，位於廣州市天河區東圃最近也進入關閉狀態。不過，綫上仍有各類家電在綫銷售。

經營劇變疑因銀行斷貸　致資金鏈斷裂

另外，據澎湃新聞取得的國美集團流動性困難文件報告顯示，去年8月1日，國美集團曾向北方某地政府請求協調與支援。而主要面臨的困難包括線下零售業態經營困難、疫情反覆加劇資金鏈極度緊張以及融資環境趨緊帶來的償債壓力陡增，尤其是「融資極度緊張，正常續貸、增額難度持續增大」。

澎湃亦引述一位已離職的國美中層管理人士指，去年年中左右，國美經營急轉直下主要由於「銀行斷貸」造成資金鏈斷裂，無法「拆東牆補西牆」。在公司內部，疫情下自身業務發展受限，加上綫上沒做起來，也是原因之一。

報道又引述知情人士指，國美曾向地方政府以及相關金融監理部門、金融機構等提出需求，將國美納入紓困企業名單，包括確保存量到期融資正常續貸，不限貸、抽貸、斷貸，融資利息適度減免，同時給予增量100億元人民幣支持等。同時也希望透過政府引導基金入股和國資參與的方式，引進優質策略投資者來優化股權結構。

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編輯：袁諾曦

港股 國美零售（00493） 廣東省
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