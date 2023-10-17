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【中國救市】傳人行要求銀行為地方政府債務展期兼降息

股市 18:02 2023/10/17

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【中國救市】傳人行要求銀行為地方政府債務展期兼降息

有外電引述兩位知情人士指，中國當局為降低債務風險，已要求國有銀行以較低利率，及更長貸款期，為地方政府債務提供展期（即：延長期限）。其中一位消息人士稱，原本在2024年或之前到期的貸款如果逾期，亦將被歸類為「正常」貸款，而非不良貸款，強調將不會影響銀行的績效評估。

另一位消息人士稱，為了確保銀行不會因債務重組而遭受重大損失，展期貸款利率不應低於中國國債利率，並補充說貸款期限不應超過10年。目前，中國10年期國債息率為2.7厘，一年期貸款基準利率為3.45厘。

傳人行上周指導銀行

2022年，中國地方政府債務將達到92萬億元（人民幣，下同），佔中國GDP的76%，高於2019年的62.2%。消息人士稱，中國人民銀行上周已向主要國有銀行發出指導，要求延長地方政府融資平台（LGFV）貸款期限，調整還款計畫，並降低未償還貸款利率。

報道提到，當局鼓勵銀行向地方政府融資平台發放新貸款，以償還債券和非標準債務。此外，兩位消息人士均稱，人民銀行將與銀行建立緊急工具，向地方政府融資平台提供貸款，以解決短期流動性壓力，而另一位消息人士稱，地方政府融資平台需要在兩年內償還上述貸款。

此前傳出中央確定天津、貴州、廣西等12個省市為債務「高風險」地區，消息人士最新稱，部分地方政府需要把當地國有企業的部分股權抵押或轉讓給銀行，以換取銀行貸款展期。

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編輯：李哲毅

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