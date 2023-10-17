▲ 【澳洲加息】澳洲央行10月曾考慮加息 會議紀要：理事會對通脹回歸目標慢於預期容忍度較低

澳洲央行在本月初的政策會議上考慮過加息，但認為沒有足夠的新訊息來證明有必要這樣做，該次議息最終維持現金利率於4.1厘不變。

據央行今公布的10月3日政策會議紀要顯示，澳洲儲備銀行理事會擔心通脹並未如預期般放緩，委員們承認，通脹上行風險是重大問題，「理事會對通脹回歸目標的速度慢於當前預期的容忍度較低」。澳洲央行目前假定，通脹率要到2025年底才能回到2%至3%的目標區間。今年第2季度消費者價格通脹率為年率6%，8月份為5.2%。

故此，理事會重申可能需要進一步收緊貨幣政策，以抑制通脹。目前澳洲現金利率已升400個基點，達到了11年來的最高點，央行認為緊縮政策的全部效果尚未顯現。

會議紀要顯示，近期汽油價格的上漲可能會影響通脹預期，而降低服務業通脹的工作進展緩慢。「委員們注意到，在11月會議之前，他們將收到更多有關經濟活動、通脹和勞動力市場的數據，以及一套修訂後的員工預測」。

9月份的就業數據將於本周晚些時候公布，而第3季度的關鍵通脹報告將於本月25日公布。目前市場暗示11月加息的可能性只有16%，但如果通脹率意外偏高，加息的可能性就會增加。

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編輯：胡學能