【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機　配備AI柔光環提升補光效果

手機市場競爭激烈，包括vivo在內的手機製造商，在推出新手機時都致力提升攝影效能。vivo今（17日）發布全新5G手機 vivo V29，配備AI柔光環2.0，透過納米級柔光工藝進行補光，高度還原真實影像。

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該企指，vivo V29 5G的前、後置鏡頭均主打人像拍攝功能，後置鏡頭組件除了包括800萬像素廣角鏡頭，及200萬像素黑白虛化鏡頭外，還有升級版AI智慧柔光環。AI柔光環2.0的直徑為15.6mm，其發光面積是一般手機閃光燈的9倍。輔以4-LED 可變色溫柔光環，色溫範圍廣闊覆蓋1800K暖光至4500K冷光，並可根據拍攝環境智能調節補光效果，亮度比上一代提升36%。

自拍鏡頭方面，新手機則採用了5,000萬自動對焦前置鏡頭，擁有92度超廣角拍攝角度及f/2.0 的特大光圈。另設有多種人像拍照功能，包括多人自動對焦、人眼自動追焦、夜景人像美顏、 超級人像防震等，有助呈現細膩清晰的自拍效果。

此外，vivo V29 5G採用了6.78吋、1.5K解析度的AMOLED曲面屏幕，支援高達120Hz刷新率。還搭載Snapdragon 778G芯片，提供12 GB+8 GB RAM內存融合技術3.0，和最高512GB 儲存空間組合。另設有星河紫和雅緻黑兩色可選，即日起發售，售價為3,698港元。

▲ vivo推出的vivo V29 5G新機設有星河紫和雅緻黑兩色可選。（vivo提供圖片）

▲ 新手機的前、後置鏡頭均主打人像拍攝功能，其中後置鏡頭配有升級版AI智慧柔光環，亮度比上一代提升36%。（vivo提供圖片）

▲ （vivo提供圖片）

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責任編輯：殷凱怡

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