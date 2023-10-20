歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫 環球政治 12:07 2023/10/20 分享： 分享： 俄烏戰爭已超過600日，各方一直致力斡旋，但仍未有止戰跡象。歐盟成員國外長本月初在烏克蘭首都基輔開會時，提議未來向烏克蘭提供價值50億歐元的軍事援助。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 俄羅斯北韓建交75周年 金正恩支持俄捍衛國家主權 2023/10/12 俄羅斯北韓建交75周年 金正恩支持俄捍衛國家主權 【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國 2023/10/06 【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國 【俄烏戰爭】普京威脅或恢復核試 暗示普里戈任死因 2023/10/06 【俄烏戰爭】普京威脅或恢復核試 暗示普里戈任死因 【俄烏戰爭】歐盟未來軍援逾400億 澤連斯基稱有助勝利 2023/10/03 【俄烏戰爭】歐盟未來軍援逾400億 澤連斯基稱有助勝利 辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊 2023/10/02 辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊 你可能感興趣 俄羅斯北韓建交75周年 金正恩支持俄捍衛國家主權 16:43 2023/10/12 俄羅斯北韓建交75周年 金正恩支持俄捍衛國家主權 【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國 13:06 2023/10/06 【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國 【俄烏戰爭】普京威脅或恢復核試 暗示普里戈任死因 10:43 2023/10/06 【俄烏戰爭】普京威脅或恢復核試 暗示普里戈任死因 最新專欄文章 更多 以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 2023/10/14 以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 2023/10/13 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 2023/10/07 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 2023/10/06 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 2023/09/30 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 地緣政治 軍事 外交 戰爭 克里米亞 歐盟 烏克蘭 俄羅斯 普京