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歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫

環球政治 12:07 2023/10/20

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俄烏戰爭已超過600日，各方一直致力斡旋，但仍未有止戰跡象。歐盟成員國外長本月初在烏克蘭首都基輔開會時，提議未來向烏克蘭提供價值50億歐元的軍事援助。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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