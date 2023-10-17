【FWD】富衛香港：上半年新業務保單數目增34%

▲ 富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅（湯致遠攝）

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，富衛上半年新業務保單數目按年增長34%，全港排名第4，較2019年疫情前同期增加61%。余栢堅表示，受惠於內地客來港投保需求，第三季銷售動力持續。他又指出，内地訪港客對於危疾、醫療保險產品的需求大，平均投保額較香港客高出約4成至5成。

他又提到，據富衛香港統計，去年危疾賠償個案中，超過一半被保人是39歲或以下，反映危疾年輕化，而身故和危疾賠償金額較2019年分別提升113%和40%，癌症續為第一大原因。

此外，富衛新推出的危疾產品「危疾緻尚保」，保障170種已定義疾病，以至其他未定義疾病，客戶也可加購家庭保障，無須核保便可為父母及子女提供危疾權益保障。若被保人在86歲或之前，首次確診亞爾茲默氏病（認知障礙症）或柏金遜症，可獲賠等同投保額6%的終身年金，直至保單終止。若以45歲非吸煙男性計，每年保費為12.95萬元。

余栢堅稱，產品於9月試推（soft launch）時，錄得不俗的銷售成績，而由於内地人更重視家庭觀念，料會受內地客熱捧。

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記者：伍鍵文