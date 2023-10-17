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【可持續發展】安聯投資：ISSB準則可推動亞洲可持續發展報告標準化　2024年可持續投資料圍繞5大主題

股市 17:43 2023/10/17

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【可持續發展】安聯投資：ISSB準則可推動亞洲可持續發展報告標準化　2024年可持續投資料圍繞5大主題

安聯投資指，亞太地區擁有全球近一半的生物多樣性熱點區域（Biodiversity hotspot），但自然生態系統卻面臨迫切威脅，儘管與歐盟的可持續財務資料披露條例（SFDR）相比，亞洲的可持續投資法規缺乏統一的框架，但隨國際可持續發展標準委員會（ISSB）首次發佈的準則獲得日本、新加坡、香港、中國大陸和菲律賓等亞洲各地監管機構支持，ESG信息披露有望進一步整合，推動可持續發展報告標準化。

安聯投資指，亞洲的排放量佔全球一半以上，並且在能源方面嚴重依賴化石燃料，預期2024年可持續投資將圍繞影響力、ESG 2.0、轉型、不斷上升的氣候成本及主權國家的角色共5個主題 。

「轉型金融」已納入正式議程

安聯投資預期，明年會在發達市場推出的影響力投資策略將橫跨債券和股票資產類別，而隨影響力投資行業目標越來越一致，有助擴大影響力資產管理規模，同時不同種類投資的ESG篩選準則將不再局限於ESG評分而轉向聚焦於更具體、高效的風險辨識和評估，相信創新數據收集方法的結合將增強集團對如何證實和量化財務風險的理解，而基於客戶需求和監管法規不斷演變，「轉型金融」已納入正式議程。

安聯投資又指，氣候相關成本的規模和範圍仍在不斷上升，而厄爾尼諾現象再次出現，可能會加速這一勢頭，財政政策將需要根據這現實情況進行調整，而相較於企業，主權國家在減碳排方的雄心和行動略為不足，但投資者可能會越來越關注這個領域，相信這個問題將在聯合國氣候變化大會（COP28）和將於2025年提交的下一輪國家自主貢獻（Nationally Determined Contributions，NDCs）中成為焦點。

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編輯：陳韻妍

可持續發展 ESG 財富及資產管理 投資策略 可持續投資 氣候暖化 中國
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