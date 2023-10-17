法國和德國就兩國工業未來競爭力對峙 歐盟：會談並未取得具體成果

歐盟外交官表示，法國和德國就兩國工業未來競爭力的對峙將是周二（17日）在盧森堡舉行的歐盟能源部長會議討論的中心議題。

在歐洲經歷了2021年和2022年的高能源價格之後，歐盟委員會在今年3月提出了對歐盟電力市場規則進行全面改革的建議。 新規則旨在保護消費者免受化石燃料市場波動的影響，並轉向更多的長期固定價格合約。然而，由於對其第 19b 條的內容存在分歧，該法案的立法進程受到了阻礙。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

該條款規定如何使用國家援助來資助電力項目。 德國擔心，擁有龐大核電機組的法國將能夠為其現有的核能機組提供此類合同，然後將這些合同產生的超額收入用於補貼工業。

德國是歐洲的經濟引擎，在失去了多年來享有的充足的俄羅斯廉價天然氣供應後，德國正處於經濟衰退的邊緣。 由於工業產出持續萎縮，預計今年德國經濟將萎縮 0.4%。

同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

其餘成員國則意見不一。 中歐和東歐國家支持法國，這些國家本身也有核子擴張的野心。 比利時、丹麥、盧森堡、奧地利和其他國家則支持德國。

自6月以來，雙方都提出了多種方案。 在年底前一直擔任歐盟輪值主席國的西班牙試圖找到折衷方案，並一度建議完全廢除第19b條。

部長們將討論上周提出的最新版本，其中西班牙修改了提案，「將其範圍集中在對新發電設施投資的直接價格支持計劃上」，從而使法國現有的核電艦隊不符合條件。

歐盟外交官表示，他們只看到了總統層級的解決方案，但法國總統馬克龍Emmanuel Macron和德國總理朔爾茨Olaf Scholz上周的會談並未取得具體成果。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷