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柏傲莊首錄二手成交個案　三房1400萬售　3年賺163.6萬

股樓投資 18:09 2023/10/17

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中原地產劉俊杰表示，受利好消息帶動，近期買家入市信心有所提升，當中亦有用家開始於施政報告公布前計劃偷步入市。沙田及大圍區本月暫錄約28宗二手成交，較上月同期升約3成多。大圍柏傲莊剛錄首宗二手成交個案，屋苑最新錄3A座中層B室，單位實用面積663平方呎，三房連套房間隔，座向東南，望開揚獅子山山景，開價約1,480萬元，日前議價後以1,400萬元易手，實用面積呎價21,116元。

據了解，新買家為區內租客，鍾情屋苑位置交通方便，配套及會所齊全，早於樓盤一手開賣時已有抽籤，但抽籤結果未如理想，已租住屋苑其他單位一段時間，見業主提供合理議價空間，即把握機會入市單位自住。原業主則於2020年10月以1,236.4萬元購入單位，持貨3年，剛SSD期滿，現轉手賬面獲利約163.6萬元離場，單位升值13.2%。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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