柏傲莊首錄二手成交個案　三房1400萬售　3年賺163.6萬

中原地產劉俊杰表示，受利好消息帶動，近期買家入市信心有所提升，當中亦有用家開始於施政報告公布前計劃偷步入市。沙田及大圍區本月暫錄約28宗二手成交，較上月同期升約3成多。大圍柏傲莊剛錄首宗二手成交個案，屋苑最新錄3A座中層B室，單位實用面積663平方呎，三房連套房間隔，座向東南，望開揚獅子山山景，開價約1,480萬元，日前議價後以1,400萬元易手，實用面積呎價21,116元。

據了解，新買家為區內租客，鍾情屋苑位置交通方便，配套及會所齊全，早於樓盤一手開賣時已有抽籤，但抽籤結果未如理想，已租住屋苑其他單位一段時間，見業主提供合理議價空間，即把握機會入市單位自住。原業主則於2020年10月以1,236.4萬元購入單位，持貨3年，剛SSD期滿，現轉手賬面獲利約163.6萬元離場，單位升值13.2%。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

同場加映【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機