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【內房危機】安聯投資：未來揀內房債要獨立分析不同企業基本面　房地產佔GDP比例已降至19%

股市 17:22 2023/10/17

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【內房危機】安聯投資：未來揀內房債要獨立分析不同企業基本面　房地產佔GDP比例已降至19%

碧桂園 （02007） 陷入違約邊緣，安聯投資亞太區固定收益首席投資總監曾錚認為，出現違約的究竟是恒大 （03333） 或碧桂園並不重要，從數字上看，中國再出現70%至80%高息債違約的可能性很低，未來選擇內房債時，應獨立地分析不同內房債的基本面，評估哪一家擁有可持續的資本結構及經營模式，哪一家較具競爭優勢，相信內房市場總有一天會回穩。

料二手樓成交會逐漸提高

她續稱，由於內地房地產擁有率已升至偏高水平，未來房地產市場需求將主要來自升級需求，意味有關需求會變得更具周期性，與經濟周期關聯度更高，同時二手樓成交會逐漸提高，目前不少主要二線城市的一、二手樓成交已各佔市場一半。

安聯投資亞太區高級經濟師湯繼城指，現時內地經濟增長疲弱源於2022年以來房地產行業活動急劇收縮，預料房地產行業的結構性下行將續拖累內地經濟增長，但現時內房佔國內經濟增長（GDP）貢獻已從昔日的30%降至19%，未來綠色能源及數字經濟的快速增長，將減輕內房銷售及投資收縮帶來的負面影響。

籲投資者將部分美元債轉至亞洲本幣債

市場關注聯儲局11月會否再次加息，曾錚指，無論聯儲局會否再加息1次，可以肯定的是美國加息周期已接近尾聲，相信亞洲貨幣的波動性會降低，建議投資者可以開始將部分美元債資產，轉至亞洲本幣債。

全球股市方面，安聯投資全球股票投資總監Virginie Maisonneuve認為，波動性及分化將是未來全球股市主題，全球經濟及通脹水平將會呈現分野，令政策走向分道揚鑣，同時利率將於較長時間維持於較高水平，意味企業無法再用無限的債務來支持增長，加上美國、歐洲及台灣等地將於2024年舉行重要選舉，故市場情緒或會受到影響，因此預計未來整體股市將繼續甚至進一步波動。

她建議，投資者可以加入主題性投資，如氣候變化、水資源、人工智能、網絡安全、能源轉型及可持續投資者，這些領域將對全球產生重要影響。

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記者：陳韻妍

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