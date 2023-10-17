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英8月薪資增長近兩年首贏通脹 生活成本壓力減

環球經濟金融 17:26 2023/10/17

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英國國家統計局（ONS）周二（17日）公布最新薪資數據，指當地打工一族的平均基礎薪酬增長於8月稍較7月放緩，但是為接近兩年來首次超過通脹率，生活成本壓力被指降低。

智庫警告英國無減稅空間 經濟增長疲軟及高通脹拖累 【下一頁】

ONS指英國員工除獎金外﹑6月至8月為止3個月的普通薪資按年增長率為7.8%，較上月數據輕微放緩0.1%。但ONS指薪酬扣除通脹後按年增加率為0.7%，是2021年10月後首次錄得實際增長。

數據指增長主要由倫敦市員工加幅帶動，當地金融及商業服務業的平均基礎薪酬增長達9.6%。公務員平均加幅為6.8%，為數據2001年有紀錄來最高。私營領域薪酬增長更明顯，達8%。

連同獎金計算的總體薪資增長為8.1%，主要受國民保健服務（NHS）員工及公務員的一次性獎金影響。扣除通脹影響後，英國員工總體薪資實際增長為0.8%。

科企向海外轉移利潤 英國前年失195億元稅收 【下一頁】

不過，如以金額計算，英國員工總體平均周薪比2008年時的高位，仍落後近30英鎊（約285港元）。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，通脹下跌及實際薪酬增長是好消息，為繼續保持狀況，英國需要持續履行政府通脹率減半計劃。

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責任編輯：吳漢培

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