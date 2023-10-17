【芯片戰】三菱有意進軍半導體產業　擬競購富士通芯片子公司

隨全球急速發展科技產業，市場對半導體需求有增無減，也驅使相關產業的大型科企著眼於半導體生產業務所帶來的巨大商機。有外媒透露，日本綜合商社三菱商事正考慮競購富士通旗下的芯片封裝子公司新光電氣工業（Shinko Electric Industries），以進軍半導體生產市場。

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外媒《路透社》引述消息人士指，日本電子製造與資訊科技服務巨頭富士通，已出售其所持有的新光電氣50%股份，以目前市場價格計算，價值約相當於26億美元（約203.4億港元）。三菱商事正計劃與其中一位潛在買家，對是次收購進行聯合競標。惟該消息人士補充，目前雙方談判還處於早期階段，三菱尚未決定正式的合作夥伴誰屬。

三菱則表示，該企已於6月成立了一個負責芯片與材料的部門，正在試探各種機會，但無法對個別交易發表評論。

與此同時，而是次富士通出售新光電氣股份，也吸引了國際私人股權投資公司Bain Capital、KKR (KKR.N)、阿波羅全球管理公司，及部分獲日本政府支持的日本投資公司的興趣。

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責任編輯：殷凱怡

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