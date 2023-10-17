▲ 【分析】1個月港元拆息重上5厘水平 甚麼原因主導？

港元拆息（HIBOR）今全線上升，當中與樓按相關1個月港元拆息按日升8點子，重上5厘水平，新報5.0172厘。有何因素主導HIBOR近日上升？分析認為，主要是年結將至，銀行要開始準備資金應對屆時資金需求增加。

華僑銀行經濟師姜靜表示，近期南向股票通、集資活動並非很活躍，相信最近拆息上升主要可能是準備資金應對年結。此外，離岸人民幣近期借貸息率較高，或有一些貸款需求轉移至港元，對港元拆息造成溢出效應。該行預計，目前至年底期間，1個月HIBOR均值料介乎4.85厘至5.05厘，3個月HIBOR均值介乎5至5.2厘。

至於年內餘下時間會否再上調港元最優惠利率，姜靜指，主要看聯儲局會否再加息，該行暫預期聯儲局餘下兩次議息最終都不會加息，主要是近月高通脹數據高乃出於基數效應，而美國學生本月開始要償還學貸、此前疫情期間政府提供的補貼不再提供，料都影響當地消費氣氛，加上中東近期爆新衝突，需進一步上調政策利率的門檻會提高。由於料美國年內餘下時間不再加息，故認為市場的港元最優惠利率亦不加。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【分析】港元拆息回軟 為何金管局又要動用5.75厘貼現窗？

記者：胡學能