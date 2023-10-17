歐洲央行或到明年春天才能決定減息 距離目標2%的通脹率仍有一段距離

歐洲央行首席經濟學家萊恩（Philip Lane）對荷蘭報紙Het Financieele Dagblad 表示，歐洲央行還需要一些時間，可能要等到明年春天，才能確信通脹率正在恢復到2%的目標。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

歐洲央行在過去的十次會議上每次都提高了利率，以遏制物價的失控增長，但歐洲央行表示將在十月份暫停加息，市場預計歐洲央行的下一步行動將是在2024年年中的某個時候降息，而不是升息。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Het Financieele Dagblad周一（16日）引述萊恩的話說：「我個人需要更多有關 2024 年工資結算的信息，而我們必須等到明年春天許多國家才會發布這些信息。」，稱因此還需要一段時間才能高度確信通脹率正在回歸2%的道路上。

萊恩也對進一步升息持開放態度，他認為，如果出現進一步的大規模或持續性通脹衝擊，歐洲央行需要對採取更多行動持開放態度，「只有當我們有足夠的信心達到這一目標時，我們才能將政策正常化，但這離我們現在所處的位置還有一段距離。」

【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷