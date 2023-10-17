▲ 【央行會議】金管局、國際清算行11月底香港舉行高級別會議 雲集全球央行行長

金管局11月連開兩場高規格峰會，除了月初再辦國際金融領袖投資峰會，11月27日至28日金管局將與國際結算銀行（BIS）在香港聯合主辦「香港金融管理局—國際結算銀行高級別會議（The HKMA-BIS High-Level Conference）」。

金管局表示，今次會議標誌金管局成立30周年與國際結算銀行亞太區代表辦事處在港成立25周年，與會者預計超過300人，包括現任與前任央行行長、地區與本地金融機構行政總裁以及來自香港及亞洲其他地區的專家。

金管局公布初步日程 多國央行行長參與主題討論

金管局續指，會議將討論中央銀行及政策制定者面臨的主要挑戰，如持續的通脹壓力和「更長時間更高利率」（higher-for-longer）的經濟環境、金融創新背景下貨幣系統的未來、過往金融危機可供借鑒的經驗教訓、以及塑造經濟格局的結構性變化。金融機構領導者也會就這些重要議題及其對亞洲金融未來的影響提出他們的看法。

此次會議是自疫情後中央銀行行長首次聚集於香港的大型會議。

金管局同時公布初步會議日程，顯示多名央行行長已落實來港，包括澳洲儲備銀行、西班牙銀行、泰國銀行、新加坡金融管理局、巴西中央銀行、瑞典中央銀行行長，而英倫銀行副行長也會現身香港。

除此以外，金管局首任總裁會另主持一場「央行30年」專題討論，同場參與包括馬來西亞、以色列、日本、瑞士等地的前央行行長參與。

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