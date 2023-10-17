英國薪酬增速從歷史高點放緩 勞動力市場正在失去動力

英國官方數據周二（17日）顯示，英國工人的正常薪酬增速從先前的歷史高點放緩，職缺也有所減少，這表明勞動力市場正在失去動力。

英國央行在考慮是否恢復升息以應對仍然高企的通脹風險時，對平均收入進行了監測。截至8月份的三個月中，不包括獎金在內的英國人平均收入比去年同期增長了7.8%，低於截至7月份的三個月中向上修正後的7.9%，這是自1月份以來 的首次下降。

英國國家統計局的最新數據符合路透社調查的經濟學家的預期，但數據公佈後英鎊兌美元小幅下跌。ING經濟學家詹姆斯-史密斯（James Smith）說：「雖然薪資成長仍然過於強勁，不符合英國央行的胃口，但最新數據中沒有什麼可能促使委員會在11月會議上升息。」

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在截至8月份的三個月中，私部門正常薪酬（英國央行最密切關注的部分）的年增長率從8.1%放緩至8.0%。總薪資的年增長率（包括一次性獎金在內的更不穩定的衡量標準）從 5 月至 7 月期間未經修正的 8.5%放緩至截至 8 月的 8.1%，增幅超出預期。然而，由於 8 月的消費物價通膨率為 6.7%，實際薪資增幅要小得多。

在截至 8 月的三個月裡，以消費物價通膨率調整後的正常薪資年增率為 0.7%。 即便如此，這仍然是近兩年來的最大增幅，凸顯了通膨對工薪家庭生活水準的擠壓。

財政部長亨特（Jeremy Hunt）在數據公佈後表示：「通脹率下降，實質薪資成長，這是個好消息。 "為了維持這一進展，我們必須堅持將通脹率減半的計劃。」

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在今年年初表示，他的首要目標是將通膨率減半，2022 年 10 月，英國的通膨率達到了 41 年來的峰值 11.1%。英國央行首席經濟學家休-皮爾（Huw Pill）周一（16日）表示，名目薪資的快速成長與大多數其他勞動力市場措施不符，這些措施都顯示經濟正在放緩。上周，國際貨幣基金組織預測英國經濟在2024年將只成長0.6%，是所有主要已開發經濟體中最弱的。

周二的數據顯示，截至9月的三個月內，職缺數量降至98.8萬個，創兩年來新低。 在過去的一年裡，職缺減少了25萬多個，但仍比疫情之前高出近25%。

臨時雇主薪資數據顯示，9 月的就業人數比 8 月減少了 1.1 萬人，這表明自大流行病開始以來，雇主薪資激增了 100 多萬人，招聘工作趨於平穩。

國家統計局上周五（13日）表示，考慮到回覆率較低，需要更多時間，因此失業率數據和其他相關勞動力市場數據要到10月24日才會公佈。

顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家韋伯（Ashley Webb）說，職位空缺連續第15次下降表明，勞動力市場的緊張程度已進一步緩解，但只有在國家統計局推遲公佈 數據時才能看到全貌。她認為，薪資成長已經過了高峰期，只會從這裡開始逐步回落。

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記者：張瑋婷