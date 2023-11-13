【利財筆記】林本利：美元仍偏強 可低吸外幣

2022年3月，美國聯儲局開始加息，美滙指數很快便升上100點以上。到去年9月更升穿114點，不少外幣跌至四腳朝天，英鎊跌穿30年來的歷史低位，兌港元低見8.32元。

今年美國聯儲局持續加息，但加息幅度相對溫和，市場預期息口快將見頂，美元表現較為平穩，今年美滙指數在99點至107點之間波動，遠低於去年94點至114點的波幅。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

筆者過去不會建議投資者投資外幣，因港元與美元掛鉤，美元兌其他外幣一時升值，一時貶值，加上過去一段長時間英美、歐洲及日本央行推行量寬，外幣息率近零，投資外幣長遠而言不過是「零和遊戲」，實在不值得投資。

相信均值回歸 投資外幣

然而自2019年8月後，筆者的看法有所改變，眼見香港的政治及經濟形勢有變，故建議學生購入外幣，投資外國股票及海外置業，分散風險。到去年中，眼見英美澳加等國的樓價，因息率偏低，幾年間大幅攀升，便提醒學生不應高追。應該趁美元轉強，外幣兌港元滙價偏低，處於歷史平均價以下，加上外幣定存有息收，可趁低吸納外幣敘做定存，等待樓價下調，才動用外幣在海外置業或作其他投資。

由於港元跟美元掛鈎，故此美元跟其他貨幣升跌多少，港元亦跟隨升跌多少。一種貨幣兌另一種貨幣的滙率時升時跌，只要掌握這貨幣過去一段時間兌另一貨幣的平均價位，在低於平均價位時才考慮入市，相信「均值回歸」，未來貨幣滙價會重上平均價位以上，長期而言在外幣方面的投資表現自然勝人一籌。

當滙率低於平均價位時才入市，即代表跑贏了一半在平均價位以上入貨的人。若然要贏更多人，便要等滙率遠低於平均價位時才入市。筆者過去一直參考各種貨幣的歷史數據，假設數據是常態分布（Normal distribution），計算出各種貨幣的標準差（Standard distribution）。當滙率低於平均價位一個標準差（SD），便表示在這個價位入市，跑贏了84.1%（50%十34.1%）的人；若低於兩個標準差才入市，更跑贏97.7%（50%十34.1%十13.6%）的人。現時美匯指數仍處於過去10年95點的平均數之上，代表美元仍偏強，其他外幣偏低，日後有需要使用外幣的人可分注購入。

英國脫鈎滙率轉弱

筆者運用過去10年（2013年8月至今年7月）及30年，各種外幣兌港元的歷史數據（每月平均價），計算出平均價位（見表一）及低一個及兩個標準差的價位（見表二）。自英國在2016年6月脫鈎後，滙率明顯轉弱，故此亦可參考脫鈎後英鎊兌港元表現。歐元在1999年1月面世（作為會計單位），到2002年1月開始發行鈔票及硬幣，故此把歐元這兩段時期的表現列出。人民幣在2005年7月進行滙率制度改革，2014年12月開始跟一籃子貨幣掛鈎，故此列出這兩段時期人民幣的表現，供讀者參考，作為入市指標。

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

筆者發現2013年8月至2023年7月各種外幣兌港元的10年平均價，較2012年8月至2022年7月的10年平均價低得多，特別是加元，澳元和新西蘭元。

經過考究之後，原來是由於2011年及2012年上述幾種外幣的滙率處於歷史高位，故此剔除2012年及2013年初的數據，加入最近一年偏低的滙率，便大幅拉低平均價。

本文節錄至834期（2023年10月14日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機