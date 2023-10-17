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【香港出口】8月港對外商品貿易　出口及進口貨量各下跌6.9%及3.9%

商業 16:41 2023/10/17

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繼較早時發表2023年8月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日發表8月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年8月與2022年8月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌6.9%及3.9%。

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2023年首八個月與2022年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌16.4%及14.1%。經季節性調整的數字顯示，截至2023年8月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量均下跌1.2%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。
 
2023年8月與2022年8月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.7%及3.8%。2023年首八個月與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.2%及3.8%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。
 
貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2022年同期比較，這指數在2023年8月下跌0.1%，而在2023年首八個月則上升0.4%。

輸往台灣貨量跌最多
 
2023年8月與2022年8月比較，輸往台灣（-23.7%）、美國（-16.0%）、印度（-12.5%）及中國內地（內地）（-4.7%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往越南的整體出口貨量則上升6.6%。同時輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（9.4%）、越南（4.5%）、內地（3.6%）、美國（3.4%）及台灣（2.7%）。
  
2023年8月與2022年8月比較，來自新加坡（-14.9%）、台灣（-6.9%）、日本（-5.0%）及內地（-0.6%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自美國的進口貨量則上升3.9%。同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（6.6%）、內地（5.3%）、新加坡（4.7%）、日本（2.5%）及美國（1.5%）。

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責任編輯：李智賢

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