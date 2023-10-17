【網店物流小幫手@iM網欄】【綠色包裝】邁向環保電商的第一步

「可持續發展」近幾年已成為大眾的關注點，根據香港理工大學時裝及紡織學院的最新調查發現，港澳消費者對SDGs（可持續發展目標）的認知度為71%，較去年上升15%，同時對「可持續消費和生產模式」的重視程度有所提升。近7成的消費者認為，企業可持續發展是重要或非常重要，當中消費者認為最重要的企業可持續形式均與環境有關，包括生產過程中有否帶來污染、有否使用環保物料等。

全球電商市場急速發展，由產品本身、包裝，至運輸方式，網購過程無可避免地為地球帶來一點負擔，品牌的環保意向和實踐也因此更受到關注。電商物流業界亦開始引入各款環保物料出貨，共同為綠色網購出一分力，推動可持續發展。延伸閱讀：【綠色網購】環保包裝物料界元老 – 牛皮紙

綠色網購體驗開始成為消費者的關注點，亦將促使電商品牌思考如何打造環保網店，讓顧客買得放心，同時減低對環境的傷害。

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現時，FSC認證是全球最受認可的國際森林驗證標準之一，FSC包裝，就是指來源於森林管理委員會（FSC）認證森林的包裝材料，它們符合負責任的森林管理標準，確保木材和紙張產品的生產符合環境、社會和經濟的要求。企業和消費者可透過選擇FSC認證產品，表示對可持續森林發展的支持。

作為電商物流的一員，我們團隊最近轉用了獲得FSC認證的包裝紙箱，為實現綠色物流踏出重要的一步。每個FSC包裝紙箱都印有專屬小樹剔的認證標誌，確保原料來自FSC驗證林地，在製作紙箱的過程中亦達到保護生態系統的目的，符合可持續性發展原則。我們亦將陸續引入更多環保包裝，為電商客戶提供更多的包裝選擇，共同推動綠色網購。延伸閱讀：綠色網購（二）：6款不可不知的環保包裝物料

隨着永續發展及環境議題的關注度增加，可持續包裝在電子商務中已成為一個重要的趨勢。電商企業應與電商物流業界進一步合作，探討不同環保包裝物料的可行性，推動綠色網購，並提升企業形象。透過共同努力，實現可持續的電商模式，為未來建立更美好的環境。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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