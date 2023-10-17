慈父助女兒入市　693萬購叠翠軒高層三房戶

二手樓價持續回落，部分家長客趁機入市，協助子女上車，舉例說，近期有慈父以693萬元購入將軍澳叠翠軒一個高層三房單位，協助女兒置業。

美聯物業林健偉說，叠翠軒3座高層D室，實用面積650平方呎，三房一套間隔，向南，景觀開揚，有靚裝修，吸引外區慈父承接助女兒上車，成交價為693萬元，實用呎價約10,662元。

據了解，原業主於1997年9月以324.1萬元購入上址，現帳面獲利368.9萬元，物業期內升值約114%。

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