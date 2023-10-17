  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威

環球政治 18:00 2023/10/17

分享：

分享：

約250名示威者聚集在英國廣播公司（BBC）倫敦總部大樓外，抗議BBC連日來有關以巴戰爭的報道，並未稱巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）為恐怖組織。

【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應 【下一頁】

當地猶太團體National Jewish Assembly發起示威，參與者在現場揮揚以色列國旗，不少人高呼「哈馬斯，恐怖分子」（Hamas, terrorists）及「可恥」（Shame on you）等語句。

有部分人則高舉海報，上面貼有哈馬斯成員本月7日突襲以色列期間綁架的以色列兒童照片。

National Jewish Assembly於社交媒體X（前稱Twitter）發文，指現在BBC不應再使用「恐怖組織」以外的字眼稱呼哈馬斯。

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）上周表示，政府於2021年已將哈馬斯列為恐怖組織，指BBC應遵守法律，將哈馬斯稱為恐怖組織。

【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民 【下一頁】

但BBC國際事務編輯、資深記者辛普森（John Simpson）表示，如果BBC稱哈馬斯為恐怖組織，就等同選邊站。

BBC亦發聲明表示，該公司已仔細考慮報道的各方面，以確保有按公開的BBC編採指引，準確、公正報導事態發展。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
今日
【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
今日
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
今日
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
今日
【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
今日
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）

你可能感興趣

【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
今日 17:00
【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
今日 16:05
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
今日 15:11
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
地緣政治 政治 請願示威 戰爭 以色列 巴勒斯坦 英國廣播公司 英國 倫敦

下一篇文章

英8月薪資增長近兩年首贏通脹 生活成本壓力減
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款