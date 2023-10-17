【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威

約250名示威者聚集在英國廣播公司（BBC）倫敦總部大樓外，抗議BBC連日來有關以巴戰爭的報道，並未稱巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）為恐怖組織。

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當地猶太團體National Jewish Assembly發起示威，參與者在現場揮揚以色列國旗，不少人高呼「哈馬斯，恐怖分子」（Hamas, terrorists）及「可恥」（Shame on you）等語句。

有部分人則高舉海報，上面貼有哈馬斯成員本月7日突襲以色列期間綁架的以色列兒童照片。

National Jewish Assembly於社交媒體X（前稱Twitter）發文，指現在BBC不應再使用「恐怖組織」以外的字眼稱呼哈馬斯。

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）上周表示，政府於2021年已將哈馬斯列為恐怖組織，指BBC應遵守法律，將哈馬斯稱為恐怖組織。

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但BBC國際事務編輯、資深記者辛普森（John Simpson）表示，如果BBC稱哈馬斯為恐怖組織，就等同選邊站。

BBC亦發聲明表示，該公司已仔細考慮報道的各方面，以確保有按公開的BBC編採指引，準確、公正報導事態發展。

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責任編輯：鄭錦玲