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【交通補貼】交通補貼臨時特別措施本月31日屆滿 下月起申領門檻回復至400元

理財智慧 16:34 2023/10/17

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政府去年5月推出臨時特別措施，將計劃的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，每月補貼上限也由400元提高至500元，讓更多市民在疫情期間受惠。隨著疫情結束，公共交通費用補貼計劃臨時特別措施亦將會於本月31日屆滿。

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【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
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臨時特別措施屆滿後，下月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額每月上限為400元。如果想查詢公共交通開支紀錄及補貼金額，可以致電2969 5500或瀏覽網頁。

【網上熱議】30歲中找2萬中人工合理嗎？最新定律：收入是你年齡的1倍？【下一頁

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撰文：鄭日棱

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公共交通費用補貼計劃 經濟 交通開支 補貼 香港 八達通 交通

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