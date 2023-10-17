【交通補貼】交通補貼臨時特別措施本月31日屆滿 下月起申領門檻回復至400元

政府去年5月推出臨時特別措施，將計劃的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，每月補貼上限也由400元提高至500元，讓更多市民在疫情期間受惠。隨著疫情結束，公共交通費用補貼計劃臨時特別措施亦將會於本月31日屆滿。

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臨時特別措施屆滿後，下月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額每月上限為400元。如果想查詢公共交通開支紀錄及補貼金額，可以致電2969 5500或瀏覽網頁。

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撰文：鄭日棱