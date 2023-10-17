【損失慘重】疑不滿Apple Card市場表現　高盛尋求退出消費貸款業務

蘋果（Apple）今年4月高調宣布，就旗下的Apple Card信用卡服務，與金融巨頭高盛（Goldman Sachs）合作，為Apple Card美國用戶提供高息存款功能。蘋果與高盛合作公布僅約半年，便被揭露高盛因不滿Apple Card市場表現，以致遭受巨額虧損，正試圖結束與蘋果合作。

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綜合外媒報道，雖然高盛在其消費貸款業務上投入了巨資，更在與蘋果推出先買後付（BNPL）支付服務的短短四日，吸引約10億美元（約78億港元）存款湧入。但連年虧損、成本上升，高盛早在2022年便有意縮小其消費貸款業務規模。

據《華爾街日報》報道，數名高盛高管正尋求退出消費貸款業務的可行方案，又將Apple Card使其消費貸款業務損失慘重的問題，完全歸咎於蘋果公司。其中一人更直言：「我們本不應該簽署相關合約，這是一個錯誤」。他們建議蘋果負責接收新的Apple Card用戶，而高盛則負責維護現有用戶，好讓蘋果承擔更多的風險。惟該企尚未就相關方案，正式與蘋果商討。

此外，除Apple Card外，高盛的消費貸款業務還包括與通用汽車推出的信用卡服務。據悉，高盛也打算相關的合作關係，轉移給美國運通或其他發卡機構接手。

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責任編輯：殷凱怡

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