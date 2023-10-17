佛山萬科天空之城來港推售　三房入場人民幣170萬起

萬科地產夥中原海外來港推售旗下佛山合作項目萬科天空之城，該批單位涉及8伙，入場價人民幣約170萬元，折合港幣約181萬元。

為港人推出置業優惠。



推出的8伙單位均位於天空之城C區，其中3伙建築面積約820平方呎單位，可享「一口價」優惠，僅售人民幣約170萬元，折合港幣逾181萬元，另外5伙建築面積約960至1,000平方呎的單位，折實後由人民幣約230萬元起，折合港幣約245萬元。優惠期由即日起至本年10月31日，優惠期內只供港人選購，有興趣之香港客戶可與中原海外預約到現場實地參觀。

項目營銷總監熊瑤表示，項目位於廣佛邊際，但樓價與廣州地區仍有距離。項目共提供約3,100伙，從2020年展開銷售至今，尚餘約500伙單位待售。視乎情況，有機會向港人買家推出更多單位應市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時人民幣較弱，港人買家於內地入市的話有匯率的優勢，屬置業的好時機。

香港等政策。

中原地產代理(海外)營業菫事許大衛解釋，佛山的GDP於大灣區各區中排行第三，樓價有上升的潛力。而是次項目已售單位大多都是本地人購入，證明項目備受本地人歡迎，而二手市場亦以該批客源為主，相信在賣出時的難度比較易。



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