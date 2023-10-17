【中日交流】阿里影業引日語電影入內地　《鈴芽之旅》8.55億元成票房冠軍

阿里巴巴影業集團成功引崔並推廣眾多日本電影在中國電影市場取得佳績，《鈴芽之旅》、《男兒當入樽》、《天空之城》、《哆啦A夢：伴我同行2》等動畫均斬獲過億票房。

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版權引進方路畫影視和阿里影業的營銷推廣，讓《鈴芽之旅》首日場次刷新中國影史動畫電影首日觀影紀錄，最終斬獲超8億元人民幣（約8.55億港元）票房，成為本年度愛情類型片票房冠軍，也打破了此前新海誠電影《你的名字》在中國的5.75億元人民幣（約6.15億港元）票房紀錄。

在熱映期間，阿里大文娛旗下首個超寫實虛擬偶像「厘里Leah」，亦化身《鈴芽之旅》女主角岩戶鈴芽，與電影進行跨次元聯動，引發海內外網友熱議，是阿里影業通過打通大文娛生態、創新營銷實現的一次成功電影破圈傳播。

針對《禮儀師之奏鳴曲》這樣題材冷門的經典日本電影，阿里影業為其策劃了入殮師特殊職業採訪、觀眾映後故事分享、「天堂留言互動」等一系列短視頻營銷，通過抖音等年輕觀眾喜愛的短視頻平台，傳遞電影中的社會議題與人文主義情懷。創新營銷讓《入殮師》主話題在抖音播放量超過12億，官方抖音總點贊超過2,600萬，總票房突破6,000萬，遠超行業預期。

此前，阿里影業已參與營銷推廣了多部海外佳作。2017年阿里影業與安培林影業戰略合作的《為了與你相遇》就打破中國電影市場寵物類型片的票房紀錄。2019年電影《綠簿旅友》斬獲奧斯卡最佳影片、最佳原創劇本、最佳男配角三項大獎，參與投資的阿里影業也成為全球首家出品奧斯卡最佳影片的互聯網影視公司。

作為電影聯合出品方，在《綠簿旅友》獲獎後，阿里影業第一時間將其引入中國市場，電影中兩位主人公的深厚友情跨越文化差異，令不少中國觀眾頗受觸動。得益於阿里影業的宣發能力，《綠皮書》在中國上映攬獲4.78億元人民幣（約5.11億港元）票房，豆瓣評分高達8.9，成為檔期票房黑馬。

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責任編輯：李智賢

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