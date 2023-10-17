馬鞍山錦英苑三房365萬沽　8年賬面貶值13%

樓價持續下跌，就連剛性需求較強的資助房屋亦錄蝕讓成交，其中馬鞍山錦英苑有低層三房單位早前以365萬元（自由市場價）易手，業主持貨8年，現賬面蝕約55萬元。

中原地產胡耀祖說，錦英苑E座低層02室，實用面積554平方呎，三房間隔，原開價約400萬元，議價後以365萬元易手（自由市場價），實用呎價約6,588元。買家為區內上車客，見屋苑環境舒適，價錢吸引，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2015年以420萬元購入上址，持貨8年，現賬面蝕約55萬元離場，物業期內貶值約13.1%。

談到近期市況，胡耀祖說，新一份《施政報告》將於本月尾公布，整體觀望氣氛濃厚，但亦有部分用家希望把握低位偷步入市，而馬鞍山區本月暫錄約24宗成交，較上月同期錄約14宗，增約七成多。

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