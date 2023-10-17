【2023稅貸戰】稅貸息最低1.65厘 財務公司賞1萬元現金回贈對撼中資行

▲ 4間金融機構搶推個人稅貸優惠

再有業界加入個人稅務貸款的戰場，AEON信貸財務新推名為「AEON稅•貸易」，以借貸80萬元及24個月還款期計，稅貸息3.24厘。而持有效AEON信用卡的主卡合資格客戶，有機會享1萬元現金回贈。

比拼已出招的4間金融機構，AEON信貸財務並非最低息，但為迄今唯一的業界並無加價；不過，其條款跟往年有所不同，今年的還款期為24個月，去年只是12個月，惟皆要求至少借80萬元。

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今年稅貸息普遍已加價

業界 今年最低稅貸息 去年最低稅貸息 加幅 大眾財務 4.04厘（借1萬元及1年還款期計） 3.58厘（借1萬元及1年還款期計） 加0.46厘 信銀國際 1.65厘（借200萬元及1年還款期計） 1.39厘（借150萬元及1年還款期計） 加0.26厘 中銀香港 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.68厘（借100萬元及1年還款期計） 加0.1厘 AEON信貸財務 3.24厘（借80萬元及兩年還款期） 3.24厘（借80萬元及1年還款期） 無加價 註：最終條款以業界公布為準

盤點4間業界稅貸特色：

最低稅貸息及獎賞最豪：息率暫以信銀國際「Smart Plus」稅季貸款最低，以貸款額200萬元及1年還款期計，最低息1.65厘，上述息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。至於該行18800元獎賞須經電子渠道遞交申請並符合條件，當中獎賞包括現金回贈14800元，而「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈，另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。

最高稅貸息及加價最勁：大眾財務於10月開局推名為個人化「低息稅月」貸款，最低稅貸息為4.04厘，較上月仍應市的3.58厘加價0.46厘，齊以借貸1萬元及還款期1年計。

最具噱頭：中銀香港連續第2年搶頭炮，9月26日率先推出分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額150萬元及還款期1年計，最低息1.78厘，較去年的1.68厘，只加價0.1厘。

今年中資發鈔行更瞄準來港的高端人才，特設貸款諮詢專屬服務，該行指為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

此外，過往以平價突圍的華僑信用財務指，在預計高息環境持續的情況下，稅貸利率亦會隨着加息調整。 但華僑信用財務將會推出具競爭力的稅務貸款優惠，並密切留意市場變化，務求為客戶適時提供優質服務及最切合需要的貸款產品， 鞏固該行在稅貸市場的領導地位。

對於本港經濟復甦較預期慢及消費疲弱，今年稅貸戰會否受影響？華僑信用財務預計隨着稅季來臨，客戶仍有一定的稅貸需求，稅貸市場競爭持續熾熱。

問及上年稅貸生意有否逆市升？華僑信用財務補充，去年整體稅貸借貸金額仍保持平穩，在息口趨升的環境下，仍保持淨息差處於合理的水平。今年將推出稅務貸款早鳥優惠予客戶，實際時間有待確定，讓客戶率先獲得低息優惠貸款，靈活調配資金以方便安排繳交稅款的同時，有充裕的資金流動性以應付其他生活開支。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪