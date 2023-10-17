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【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應

環球政治 17:00 2023/10/17

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哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）批評以色列，將以方圍困加沙（Gaza）的行為與納粹德軍相提並論。以色列不滿佩特羅的言論，宣布暫停對哥倫比亞的軍備出口。

【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民 【下一頁】

以色列外交部周日（15日）發表聲明，指佩特羅近期發表的言論煽動反猶太主義，並威脅哥倫比亞猶太社區的安全。

以方已召哥倫比亞駐以色列大使出席會議，並告知對方，以色列決定暫停兩國的國防合作。

事緣以色列駐哥倫比亞大使達岡（Gali Dagan）上周呼籲佩特羅，就巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列表態。

佩特羅拒絕譴責哈馬斯，卻指恐怖主義正在殺害巴勒斯坦無辜兒童。他又指責以色列將加薩變成集中營，將以軍比作納粹德軍。

【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列 【下一頁】

他周末再於社交媒體X（前稱Twitter）發文，聲稱哈馬斯是由以色列情報部門發明，目的是分裂巴勒斯坦人，並找藉口來懲罰他們。上述言論引起以方不滿，達岡與佩特羅展開駡戰。

佩特羅將以色列在加沙的軍事行動描述為種族滅絕，並威脅要與以色列斷交。

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責任編輯：鄭錦玲

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