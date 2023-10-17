【交通補貼】港府11月起調高公共交通費用補貼門檻　每月1000元交通費少收多少？

▲ 【交通補貼】港府11月起重新調高公共交通費用補貼門檻 每月1000元交通費少收多少

港府去年擴大公共交通費用補貼計劃的補助，將每月公共交通開支補貼門檻由400元降至200元，其後開支可獲補助3分之1，上限補貼就由400元增至500元。港府最新公布，該臨時特別措施將於今年10月31日屆滿，從11月1日起，補貼門檻和補貼上限都降至之前水平。

以每月公共交通開支1000元為例，在臨時安排中，市民可獲266.6元補貼，即原本開支的73折。回復至原有安排後，市民可獲200元補貼，即原本開支的8折。詳見下表：

直至2023年10月31日 每月公共交通開支 1000 扣除$200後的公共交通開支 1000-200= 800 補貼金額 800x ⅓= 266.6 計及補貼後的實際交通開支 1000-266.6= 733.3

2023年11月1日起 每月公共交通開支 1000 扣除$400後的公共交通開支 1000-400= 600 補貼金額 600x ⅓= 200 計及補貼後的實際交通開支 1000-200= 800

在臨時安排中，若要領滿500元補貼，每月公共交通開支為1800元，市民變相獲72折優惠。回復原有計劃安排後，要領滿400元補貼，每月公共交通開支為1600元，市民變相獲75折優惠。

每月補貼金額將按每張八達通所記錄的實際每月公共交通開支計算。

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編輯：麥德銘