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【交通補貼】港府11月起調高公共交通費用補貼門檻 每月1000元交通費少收多少？
Hot Talk 15:59 2023/10/17
港府去年擴大公共交通費用補貼計劃的補助，將每月公共交通開支補貼門檻由400元降至200元，其後開支可獲補助3分之1，上限補貼就由400元增至500元。港府最新公布，該臨時特別措施將於今年10月31日屆滿，從11月1日起，補貼門檻和補貼上限都降至之前水平。
以每月公共交通開支1000元為例，在臨時安排中，市民可獲266.6元補貼，即原本開支的73折。回復至原有安排後，市民可獲200元補貼，即原本開支的8折。詳見下表：
|直至2023年10月31日
|每月公共交通開支
|1000
|扣除$200後的公共交通開支
|1000-200=
|800
|補貼金額
|800x ⅓=
|266.6
|計及補貼後的實際交通開支
|1000-266.6=
|733.3
|2023年11月1日起
|每月公共交通開支
|1000
|扣除$400後的公共交通開支
|1000-400=
|600
|補貼金額
|600x ⅓=
|200
|計及補貼後的實際交通開支
|1000-200=
|800
在臨時安排中，若要領滿500元補貼，每月公共交通開支為1800元，市民變相獲72折優惠。回復原有計劃安排後，要領滿400元補貼，每月公共交通開支為1600元，市民變相獲75折優惠。
每月補貼金額將按每張八達通所記錄的實際每月公共交通開支計算。
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編輯：麥德銘
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