  • 26°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通補貼】港府11月起調高公共交通費用補貼門檻　每月1000元交通費少收多少？

Hot Talk 15:59 2023/10/17

分享：

分享：

【交通補貼】港府11月起重新調高公共交通費用補貼門檻　每月1000元交通費少收多少

港府去年擴大公共交通費用補貼計劃的補助，將每月公共交通開支補貼門檻由400元降至200元，其後開支可獲補助3分之1，上限補貼就由400元增至500元。港府最新公布，該臨時特別措施將於今年10月31日屆滿，從11月1日起，補貼門檻和補貼上限都降至之前水平。

以每月公共交通開支1000元為例，在臨時安排中，市民可獲266.6元補貼，即原本開支的73折。回復至原有安排後，市民可獲200元補貼，即原本開支的8折。詳見下表：

直至2023年10月31日
每月公共交通開支1000
扣除$200後的公共交通開支1000-200=800
補貼金額800x ⅓=266.6
計及補貼後的實際交通開支1000-266.6=733.3

 

2023年11月1日起
每月公共交通開支1000
扣除$400後的公共交通開支1000-400=600
補貼金額600x ⅓=200
計及補貼後的實際交通開支1000-200=800

在臨時安排中，若要領滿500元補貼，每月公共交通開支為1800元，市民變相獲72折優惠。回復原有計劃安排後，要領滿400元補貼，每月公共交通開支為1600元，市民變相獲75折優惠。

每月補貼金額將按每張八達通所記錄的實際每月公共交通開支計算。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

相關文章：

【香港通脹】香港8月CPI按年升1.8%　衣履和外出用膳價格續錄明顯升幅

【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）

【澳門旅遊】來往港澳船票9.15起加價　日間普通位加價15元至多少？

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
交通 八達通 公共交通費用補貼計劃 補貼 交通開支
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【2023稅貸戰】稅貸息最低1.65厘 財務公司賞1萬元現金回贈對撼中資行

下一篇文章

【大行報告】滙豐HSBC獲摩通上調目標價至81元　沙盤推演內地香港英國樓市齊爆時虧損多少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款