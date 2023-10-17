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法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出

環球社會熱點 16:05 2023/10/17

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2023年度的德國法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair）將在周三（18日）起展開，但馬來西亞指因為主辦方表明支持以色列，於周一（16日）宣布退出。主辦方今年因延後向巴勒斯坦作者頒獎，引發大量批評。

【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民 【下一頁】

馬來西亞教育部發出聲明，表示不會向以色列對巴勒斯坦的暴力行為妥協，譴責以色列行動違反國際法及人權。聲明強調，退出書展合符馬來西亞政府支持巴勒斯坦人民的立場。

被譽為全球最大型書展的法蘭克福書展今年接連引起爭議，主辦方在以色列與巴勒斯坦戰爭爆發後，在社交平台揚言會讓猶太人及以色列人的聲音更明顯。

文學機構Liporm亦因戰爭，宣布押後向巴勒斯坦作家Adania Shibli頒獎，多間阿拉伯書商隨即宣布退出。Liporm聲明指出，戰爭由巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）發起，遂決定延後頒獎儀式，希望有合適時機再頒發，強調Shibli是獎項無庸置疑的得主。

【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列 【下一頁】

包括兩名諾貝爾文學獎得主簽名的600人聯署信中批評Liporm，選擇封鎖讓巴勒斯坦發聲的空間，指書展應有空間讓巴勒斯坦人利用文學展示感受。

Shibli的得獎作品《A Minor Detail》是基於1949年發生的真實事件創作的驚悚小說，當年一名以色列士兵被指犯下姦殺案。作品被指含有反猶太及反以色列主題，批評書中把以色列形容為殺戮機器。

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責任編輯：吳漢培

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